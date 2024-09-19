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Чалханоглу: «Старались изо всех сил, и у нас были шансы забить «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели игру с мощным соперником. Старались изо всех сил, и у нас были шансы забить. Считаю, обе команды показали хороший футбол, и ничьей мы довольны», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».

Илкай Гюндоган наносит удар головой в&nbsp;матче &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Интер&raquo;. Гюндоган мог стать спасителем «Ман Сити» после возвращения, но упустил два момента в концовке. «Интер» показал мастер-класс обороны
Источник: Сайт УЕФА
Хакан Чалханоглу
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
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