Чалханоглу: «Старались изо всех сил, и у нас были шансы забить «Сити»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал ничью с «Манчестер Сити» (0:0) в матче 1-го тура основного турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо провели игру с мощным соперником. Старались изо всех сил, и у нас были шансы забить. Считаю, обе команды показали хороший футбол, и ничьей мы довольны», — цитирует пресс-служба УЕФА Чалханоглу.

Во 2-м туре «Сити» 1 октября сыграет на выезде со «Слованом», а «Интер» встретится с «Црвеной Звездой».