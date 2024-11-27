Хадж-Мусса признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

Нападающий «Фейеноорда» Анис Хадж Мусса признан игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3). Алжирец забил первый гол своей команды.

«Его угроза в атаке была показана всего пару раз в первом тайме, но он все равно выглядел опасно. Он хорошо забил с острого угла во второй половине», — отметила техническая группа наблюдателей УЕФА.

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7 очков) идет 20-м.