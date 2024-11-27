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Хадж-Мусса признан лучшим игроком матча «Манчестер Сити» — «Фейеноорд»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Анис Хадж-Муса.
Фото Reuters

Нападающий «Фейеноорда» Анис Хадж Мусса признан игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:3). Алжирец забил первый гол своей команды.

«Его угроза в атаке была показана всего пару раз в первом тайме, но он все равно выглядел опасно. Он хорошо забил с острого угла во второй половине», — отметила техническая группа наблюдателей УЕФА.

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7 очков) идет 20-м.

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Фейеноорд
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