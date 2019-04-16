Хацеган рассудит "Наполи" и "Арсенал" в четвертьфинале Лиги Европы

Стали известны арбитры, которые буду работать на ответных матчах 1/4 финала Лиги Европы, информирует официальный сайт УЕФА.

Матч "Наполи" – "Арсенал" обслужит румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеган. 38-летнему рефери будут помогать ассистенты Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Резервный судья – Раду Гингуляк. Дополнительные рефери – Раду Петреску и Себастьян Колцеску.

На игре "Валенсия" ​– "Вильярреал" будет работать бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. 40-летнему рефери будут помогать ассистенты Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Резервный судья – Грэм Стюарт. Дополнительные рефери – Бобби Мэдден и Николас Уолш.

Матч "Челси" ​– "Славия" обслужит словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. 42-летнему рефери будут помогать ассистенты Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный судья – Томаж Кланчник. Дополнительные рефери – Славко Винчич и Матей Юг.

На игре "Айнтрахт" ​– "Бенфика" будет работать бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. 43-летнему рефери будут помогать ассистенты Лоренцо Манганелли и Алессандро Костанцо. Резервный судья – Фабьяно Прети. Дополнительные рефери – Марко Ди Белло и Даниэле Довери.

Ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы пройдут 18 апреля. Начало всех встреч – в 22.00 по московскому времени.

Лига Европы: плей-офф, даты и расписание матчей