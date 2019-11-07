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Хабиб Нурмагомедов: «Рад, что Роналду не забил «Локомотиву»

02:13
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Российский боец Хабиб Нурмагомедов рад тому, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не забил «Локомотиву»? в матче 4-го тура Лиги чемпионов (1:2). Чемпион UFC присутствовал на стадионе.

— Отличная игра была! У Роналду сегодня было три момента, но я рад, что он не забил, — цитирует «РИА Новости» Нурмагомедова. — Не знаю, что писать ему после этой игры. Если честно, не ожидал, что «Локомотив» так хорошо сыграет.

Локомотив — Ювентус

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191106/1560654528.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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