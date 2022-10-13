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Сегодня, 05:54

Хаби Алонсо — о поражении от «Порту»: «Сегодня нам больно, но таков футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Порту» (0:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Мы должны проанализировать игру, вернуться завтра и двигаться дальше. Сегодня нам больно, но таков футбол. Сегодняшний матч станет уроком для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

«Порту» после четырех туров занимает 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» идет последним — 3 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035692--leverkusen-vs-porto/
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
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ФК Порту
Хаби Алонсо
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