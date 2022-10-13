Хаби Алонсо — о поражении от «Порту»: «Сегодня нам больно, но таков футбол»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Порту» (0:3) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
«Мы должны проанализировать игру, вернуться завтра и двигаться дальше. Сегодня нам больно, но таков футбол. Сегодняшний матч станет уроком для нас», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.
«Порту» после четырех туров занимает 2-е место в группе B — 6 очков. «Байер» идет последним — 3 очка.
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