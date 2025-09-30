Футбол
30 сентября, 22:56

Главный тренер «Реала» Алонсо: «Нам нужно создавать для Килиана больше моментов и облегчать ему задачу»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о крупной победе команды над «Кайратом» (5:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Работа выполнена. Была тяжелая игра. Мбаппе настолько эффективен, настолько и хладнокровен. Нам нужно создавать для него больше моментов и облегчать ему задачу. Я действительно доволен Килианом, и не только из-за его голов, но и из-за всего остального: его лидерства, его всесторонней игры, того, как он относится к молодым игрокам», — приводит слова Алонсо Madrid Zone.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;Кайрата&raquo;.

«Реал» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч команда проведет 22 октября против «Ювентуса».

