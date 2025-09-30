Главный тренер «Реала» Алонсо: «Нам нужно создавать для Килиана больше моментов и облегчать ему задачу»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо поделился мнением о крупной победе команды над «Кайратом» (5:0) в матче общего этапа Лиги чемпионов.

«Работа выполнена. Была тяжелая игра. Мбаппе настолько эффективен, настолько и хладнокровен. Нам нужно создавать для него больше моментов и облегчать ему задачу. Я действительно доволен Килианом, и не только из-за его голов, но и из-за всего остального: его лидерства, его всесторонней игры, того, как он относится к молодым игрокам», — приводит слова Алонсо Madrid Zone.

«Реал» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Следующий матч команда проведет 22 октября против «Ювентуса».