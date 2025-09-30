Алонсо: «В поражении от «Атлетико» дело было в ритме и тактических аспектах игры»

Главный тренер «Реал» Хаби Алонсо перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» отметил, что команда уже прошла через поражение от «Атлетико» (2:5).

«Уже прошли через это. Эмоции должны жить сутки, независимо от победы или поражения. Затем анализ. В матче с «Атлетико» дело было не только в настрое. Дело было в ритме и тактических аспектах игры. Остальное немного проще: «Реал» сыграл недостаточно хорошо. Провели анализ и будем его использовать. Теперь у нас режим Лиги чемпионов», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.

Матч «Кайрат» — «Реал» ипройдет во вторник, 30 сентября, на Центральном стадионе в Алма-Ате. Начало — в 19.45 по московскому времени.