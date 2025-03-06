Хаби Алонсо: «Сегодня многое сложилось против «Байера», но это была наша вина»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня многое сложилось против нас, но это была наша вина. Мы не контролировали ситуацию и допустили серьезные ошибки. Это, конечно, очень огорчает. Потребуется время, чтобы переварить эту игру. Но противостояние еще не закончено. В футболе случались безумные вещи, и мы будем сражаться за наше чудо на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Ответная игра состоится через неделю, 11 марта, в Леверкузене. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.