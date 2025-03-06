Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

6 марта 2025, 01:53

Хаби Алонсо: «Сегодня многое сложилось против «Байера», но это была наша вина»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня многое сложилось против нас, но это была наша вина. Мы не контролировали ситуацию и допустили серьезные ошибки. Это, конечно, очень огорчает. Потребуется время, чтобы переварить эту игру. Но противостояние еще не закончено. В футболе случались безумные вещи, и мы будем сражаться за наше чудо на следующей неделе», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Ответная игра состоится через неделю, 11 марта, в Леверкузене. Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Нападающий &laquo;Баварии&raquo; Харри Кейн забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Байера&raquo;.Матч жизни Щенсны подарил победу «Барселоне», «Бавария» смяла «Байер», «Интер» не повторил ошибку «Милана»
Источник: Официальный сайт УЕФА
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
Читайте также
ФСБ предотвратила теракт с использованием дронов в Подмосковье. Что известно
Ждем ремейк финала ЧМ-2022 — Месси против Мбаппе
Головин может оказаться в «Зените» или «Спартаке», ЦСКА готовит обмен вратарей. Главные трансферные слухи за 13 июля
Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс
Как кризис оперативной памяти меняет рынок пользовательской электроники. Разбор
Клопп близок к назначению главным тренером сборной Германии после отставки Нагельсманна
Популярное видео
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кейна признали лучшим игроком матча «Бавария» — «Байер»

Педри признан лучшим игроком матча «Бенфика» — «Барселона»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости