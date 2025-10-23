Футбол
23 октября 2025, 01:20

Алонсо: «Было тяжело добиться победы в матче с «Ювентусом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Осознавали, что матч будет ультранапряженным. Было тяжело добиться победы. Начали мы очень хорошо, самые яркие эмоции нам подарил гол, и мы могли бы стать недосягаемыми, увеличив преимущество в счете», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.

«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор бьет по&nbsp;воротам &laquo;Ювентуса&raquo;.«Реал» превращается в монстра. Мадридцы нанесли 28 ударов по воротам «Ювентуса», но забили лишь однажды
Источник: Официальный сайт УЕФА
