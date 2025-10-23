Алонсо: «Было тяжело добиться победы в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Осознавали, что матч будет ультранапряженным. Было тяжело добиться победы. Начали мы очень хорошо, самые яркие эмоции нам подарил гол, и мы могли бы стать недосягаемыми, увеличив преимущество в счете», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.

«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.