Алонсо: «Было тяжело добиться победы в матче с «Ювентусом»
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Ювентусом» (1:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.
«Осознавали, что матч будет ультранапряженным. Было тяжело добиться победы. Начали мы очень хорошо, самые яркие эмоции нам подарил гол, и мы могли бы стать недосягаемыми, увеличив преимущество в счете», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.
«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.
Источник: Официальный сайт УЕФА
