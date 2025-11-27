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27 ноября 2025, 03:56

Хаби Алонсо: «Олимпиакос» должен был набрать больше очков в общем этапе Лиги чемпионов»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хаби Алонсо.
Фото AFP

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (4:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Соперник сыграл очень хорошо. Мы знали, что у нас будет непростой матч. У «Олимпиакоса» меньше очков, чем должно было быть, судя по их игре на общем этапе. Они должны были набрать больше», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» идет на 33-й строчке — 2 очка.

Футболисты &laquo;Реала&raquo; Винисиус и&nbsp;Килиан Мбаппе празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Олимпиакоса&raquo; в&nbsp;Лиге чемпионов 26&nbsp;ноября.Уникальный покер Мбаппе, голевое безумие «ПСЖ» и «Тоттенхэма», «Атлетико» вырвал победу у «Интера»
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Хаби Алонсо
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