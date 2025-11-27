Хаби Алонсо: «Олимпиакос» должен был набрать больше очков в общем этапе Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Олимпиакосом» (4:3) в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Соперник сыграл очень хорошо. Мы знали, что у нас будет непростой матч. У «Олимпиакоса» меньше очков, чем должно было быть, судя по их игре на общем этапе. Они должны были набрать больше», — цитирует официальный сайт УЕФА Алонсо.

«Реал» набрал 12 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Олимпиакос» идет на 33-й строчке — 2 очка.