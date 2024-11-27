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Хаби Алонсо: «Теперь у нас 10 очков, впереди три игры и все в руках «Байера»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Хаби Алонсо.
Фото Reuters

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу над «Зальцбургом» (5:0) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

«Мы очень довольны игрой и результатом. Мы хорошо играли с самого начала. Атмосфера на стадионе была замечательной. Хороший вечер. Теперь у нас 10 очков, впереди три игры. Это значит, что все в наших руках», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

«Байер» набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в турнирной таблице. «Зальцбург» остался на 30-м месте (3 очка).

Эрлин Холанн после ничьей с &laquo;Фейеноордом&raquo;. «Ман Сити» упустил перевес в три гола, «Спортинг» без Аморима разгромлен «Арсеналом», «Барса» — самая результативная в ЛЧ
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
Хаби Алонсо
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