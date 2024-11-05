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Хаби Алонсо — о матче с «Ливерпулем»: «С нетерпением ждем этого вызова и посмотрим, что из этого выйдет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

«Приятно вернуться сюда несколько лет спустя. Заметно, что клуб развивается, новая трибуна выглядит невероятно. Нас ждет большой матч с «Ливерпулем», что может быть лучше. Это одна из лучших команд Европы прямо сейчас, прекрасные игроки, прекрасный тренер. С нетерпением ждем этого вызова и посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

Матч «Ливерпуль» — «Байер» состоится во вторник, 5 ноября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Байер
ФК Ливерпуль
Хаби Алонсо
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