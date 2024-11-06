Хаби Алонсо назвал причины поражения «Байера» от «Ливерпуля»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:4) в матче общего турнира Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли 60 минут, очень компактно, как с мячом, так и без него. Во втором тайме стало труднее, мы быстро пропустили два гола. «Ливерпуль» — топовая команда, поэтому такое может случаться. Мы должны играть на максимуме 95 минут в таких матчах», — цитирует пресс-служба УЕФА Алонсо.

«Ливерпуль» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. «Байер» с 7 очками идет на 11-й строчке.