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Гжегож Крыховяк: «Облак сделал фантастический сейв. Там надо было забивать»

01:05
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после матча группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) признался, что его команда сделает все возможное, чтобы выйти в плей-офф турнира.

— У вас был очень опасный эпизод, но забить так и не получилось. Почему?

— Конечно, это отличный сейв Облака. Пять метров до ворот. Надо было забивать. Я ударил, он — отбил. Фантастический сейв.

— У «Локомотива» есть шансы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов? Или третье место в группе — предел мечтаний?

— Вы знаете, мы будем бороться до конца. Будем стараться. (Александр Рогулев, Ярослав Сусов)

Локомотив — Атлетико

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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