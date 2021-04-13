Гюндоган высоко оценил игру Холанна в преддверии матча с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлине Холанне накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанн всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды.

Его статистика в бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлином не знаком. Но у него есть все, чтобы забраться на вершину», - приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Боруссией» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Дортмунде. Начало – в 22:00 по московскому времени.