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Гюндоган высоко оценил игру Холанна в преддверии матча с «Боруссией» в 1/4 финала ЛЧ

16:31
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о нападающем дортмундской «Боруссии» Эрлине Холанне накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это выдающийся талант, отличный футболист. Он много забивает, силен физически, быстр и никогда не испытывает проблем с мотивацией. Холанн всегда находит свободное пространство и доставляет проблемы обороне любой команды.

Его статистика в бундеслиге и Лиге чемпионов говорит сама за себя. А ведь он так молод и еще будет прогрессировать! Лично я с Эрлином не знаком. Но у него есть все, чтобы забраться на вершину», - приводит слова Гюндогана официальный сайт УЕФА.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» одержал победу над «Боруссией» со счетом 2:1. Ответная встреча состоится завтра, 14 апреля, в Дортмунде. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Боруссия Д - Манчестер Сити

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029492--dortmund-vs-man-city/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/4 финала — пары плей-офф — расписание и результаты матчей — новости и обзоры