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Гюндоган прокомментировал выход «Ман Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

11:11
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, что думает о выходе своей команды в полуфинал Лиги чемпионов после двух победных матчей с дортмундской «Боруссией» (2:1, 2:1).

«Мы знаем, насколько тяжело в этом турнире. «Боруссия» — очень достояная команда. Если она поймает свою игру, ей по силам любой соперник. Именно такой «Боруссия» была в первом тайме. Но все решило упорство, воля и характер. Мы доказали себе, что готовы играть в финале», — цитирует Гюндогана пресс-служба УЕФА.

В полуфинале Лиги чемпионов «Сити» сыграет с «ПСЖ». Первая встреча состоится 27 апреля в Париже.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/

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