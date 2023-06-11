Гюндоган о победе в Лиге чемпионов: «Нам очень повезло, что гол был за «Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган поделился впечатлениями от победы в финале Лиги чемпионов над «Интером» (1:0).

«Мы очень счастливы. Трудно передать словами то, что только что произошло. Обеим командам было непросто. В первом тайме мы были не в лучшей форме. Мы знали, что должны выступить лучше во втором. Вероятно, это была игра 50 на 50. Нам очень повезло, что гол был за нами. Мы знали, что все говорят о требле. Давление было, но эта команда создана для того, чтобы справляться с давлением наилучшим образом», — приводит слова Гюндогана BT Sport.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда Хосепа Гвардиолы также сделала требл — выиграла АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ.