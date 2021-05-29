Гюндоган получил ушиб накануне финала Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил ушиб во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает пресс-служба УЕФА, игрок покинул поле до окончания занятия.

Участие полузащитника сборной Германии в финале остается под вопросом.

В этом сезоне Гюндоган сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.