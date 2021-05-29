Гюндоган получил ушиб накануне финала Лиги чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил ушиб во время тренировки перед финалом Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает пресс-служба УЕФА, игрок покинул поле до окончания занятия.
Участие полузащитника сборной Германии в финале остается под вопросом.
В этом сезоне Гюндоган сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 5 голевых передач.
Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси» состоится в субботу, 29 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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