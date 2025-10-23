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23 октября 2025, 00:11

Гюлер признан лучшим игроком матча «Реал» — «Ювентус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Арда Гюлер (в центре) перед матчем с «Ювентусом».
Фото AFP

Нападающий «Реала» Арда Гюлер признан лучшим игроком матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:0). 20-летний сыграл 74 минуты, побежал 9,4 км и точно его пасов была 95 процентов.

«То, как Арда Гюлер читает игру, как пасует, исполняет стандартные положения и с какой уверенностью обращается с мячом, особенно выделяется на фоне вклада полузащитника в оборонительные действия команды», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Реал» 9 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» идет на 25-й строчке — 2 очка.

&laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ювентус&raquo;, &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аякс&raquo;, &laquo;Айнтрахт&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;: онлайн трансляция матчей Лиги чемпионов 22&nbsp;октября 2025 года.«Реал» обыграл «Ювентус», крупные победы «Ливерпуля», «Баварии» и «Челси». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Арда Гюлер
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