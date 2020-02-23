Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Гвардьола верит, что Стерлинг сможет сыграть с «Реалом»

12:11
Теги:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что нападающий его команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Англичанин пропустил две недели из-за травмы.

— Я верю, что Стерлинг сыграет в эту среду, — цитирует ВВС Гвардьолу. — Он чувствует себя хорошо, но врач посоветовал нам дать ему отдохнуть. Поэтому конкретно состояние оценим позднее.

Матч в Мадриде состоится 26 февраля.

Лига чемпионов: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир