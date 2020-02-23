Гвардьола верит, что Стерлинг сможет сыграть с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола считает, что нападающий его команды Рахим Стерлинг сможет сыграть против «Реала» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Англичанин пропустил две недели из-за травмы.

— Я верю, что Стерлинг сыграет в эту среду, — цитирует ВВС Гвардьолу. — Он чувствует себя хорошо, но врач посоветовал нам дать ему отдохнуть. Поэтому конкретно состояние оценим позднее.

Матч в Мадриде состоится 26 февраля.