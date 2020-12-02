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Гвардьола: «В футболе «заслужили» — это фальшивое слово»

07:26
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после ничьей с «Порту» в Лиге чемпионов (0:0) отметил, что команда играла на победу. Также он добавил, что соперник играл в оборонительный футбол.

— Мы играли на победу, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Мы заслужили ее, но в футболе «заслужили» — это фальшивое слово. «Сити» диктовал ход игры, хотел победить, но удары не оказались точными. Сложно противостоять сопернику, когда у него восемь-девять игроков защищаются в штрафной.

Порту — Манчестер Сити

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