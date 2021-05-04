Гвардьола установил рекорд по количеству матчей в плей-офф Лиги чемпионов среди тренеров

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» стал 63-й игрой в плей-офф в качестве тренера для Хосепа Гвардьолы, возглавляющего «Манчестер Сити», сообщает Opta Sports.

Гвардьола стал рекордсменом среди тренеров по количеству матчей в плеф-офф Лиги чемпионов.

Гвардьола, ранее тренировавший «Барселону» и «Баварию», обошел по этому показателю Карло Анчелотти (62 игры).