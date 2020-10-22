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Гвардьола сообщил, что Фернандинью из-за травмы выбыл на долгий срок

05:31
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Порту» (3:1).

— Это хорошее начало для нас, — приводит слова Гвардьолы BT Sport. — В следующем туре мы отправимся во Францию, чтобы получить вторую победу. На стандартах они были сильны. Ко второму тайму мы не уступали по стандартнам и контратакам, поэтому смогли контролировать игру. Мы говорили о том, что нужно быть терпеливыми и в нужный момент атаковать.

Плохие новости о травме Фернандинью — повреждение на том же месте, где оно было ранее. Он выбыл надолго.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1-й тур




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