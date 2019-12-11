Гвардьола сделал выбор между АПЛ и Лигой чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с загребским «Динамо» отметил, что для его команды в данный момент важнее чемпионат Англии.

— Хорошее выступление «Динамо» является большим сюрпризом, — цитирует испанского специалиста Goal. — У них до сих пор есть невероятная возможность выйти в плей-офф.

У нас много травм, есть молодые игроки. Вся команда здесь, мы собираемся выставить лучший состав. «Манчестер Сити уже решил свои задачи в группе, и премьер-лига сейчас важнее Лиги чемпионов.

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