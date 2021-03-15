Гвардьола считает, что «Боруссия» сделает все, чтобы отыграться в ответном матче ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с менхенгладбахской «Боруссией».

«Нельзя забывать, какие классные футболисты будут нам противостоять — от Яна Соммера до Маркуса Тюрама. Терять «Боруссии» нечего, и она сделает все, чтобы отыграться. Так что мы должно быть готовы — надо постараться выиграть и второй поединок.

У «Боруссии» достаточно козырей, чтобы наказать нас. Это действительно сильная команда. Я знаю, что у Менхенгладбаха очень богатая история. Все что могу сказать — мы поедем в Будапешт за еще одной победой. И я жду именно победы от своих ребят», — приводит слова Гвардболы официальный сайт УЕФА.

24 февраля «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл «Боруссию» М со счетом 2:0.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия» М состоится во вторник, 16 марта. Начало — в 23.00 (время московское). Из-за коронавирусных ограничений встреча пройдет в столице Венгрии.

Первая игра завершилась победой «горожан» со счетом 2:0.