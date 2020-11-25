Гвардьола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о выходе команды в плей-офф Лиги чемпионов. В среду в четвертом туре группового раунда «Ман Сити» обыграл «Олимпиакос» (1:0) и с четырьмя победами в четырех играх досрочно обеспечил себе место в 1/8 финала.

— Мы провели потрясающий групповой раунд, особено две выездные игры: второй тайм с «Порту» и первый тайм с «Олимпиакосом», — цитирует официальный Twitter Гвардьолу. — Посмотрим, как сыграют «Марсель» и «Порту» сегодня. Мы выступили великолепно.

Сегодня мы были более агрессивными в атаке. Это непросто, когда девять футболистов обороняются. Наши центральные защитники действовали прекрасно. В целом мы провели матч на топ-уровне. Мы приехали с целью обеспечить выход в плей-офф. Мы это сделали и сейчас сфокусируемся на лиге.