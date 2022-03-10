Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал ничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Последнее десятилетие, шаг за шагом, клуб рос. В течение многих лет мы играли в Лиге чемпионов и попадали в 1/8 финала. Теперь мы снова пробились в четвертьфинал и оказались среди восьми лучших команд Европы.

Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом. Когда выхожу в четвертьфинал, я радуюсь этому, когда выхожу в 1/8 финала, я знаю, как это сложно. С продвижением по турнирной сетке соперники не становятся легче. Пришло время поздравить всех и сосредоточиться на премьер-лиге, а на следующей неделе мы увидим жеребьевку", — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.