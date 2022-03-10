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Сегодня, 03:05

«Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом». Гвардьола — о выходе в 1/4 финала Лиги чемпионов

Гвардьола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал ничью со «Спортингом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Последнее десятилетие, шаг за шагом, клуб рос. В течение многих лет мы играли в Лиге чемпионов и попадали в 1/8 финала. Теперь мы снова пробились в четвертьфинал и оказались среди восьми лучших команд Европы.

Я из тех, кто учится вовремя наслаждаться моментом. Когда выхожу в четвертьфинал, я радуюсь этому, когда выхожу в 1/8 финала, я знаю, как это сложно. С продвижением по турнирной сетке соперники не становятся легче. Пришло время поздравить всех и сосредоточиться на премьер-лиге, а на следующей неделе мы увидим жеребьевку", — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу.

В первом матче «Манчестер Сити» одержал крупную победу (5:0), поэтому вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
0:0
Спортинг
Манчестер Сити
Эдерсон (Карсон, 73) Стоунс Зинченко Ляпорт (Мбете-Табу, 84) Иган-Райли Гюндоган Бернарду Силва (Макэйти, 46) Фернандинью Стерлинг Габриэл Жезус Фоден (Махрез, 46)
Спортинг
Адан Матеус Рейс Коатес Нету (Виржиния, 89) Порро (Эсгайю, 79) Инасио Угарте Табата Слимани (Феддаль, 89) Сарабия (Эдвардс, 58) Паулинью (Нуну, 78)
Предупреждения
Габриэл Жезус 39’  -  Паулинью 15’, Слимани 40’
Судьи
Мелер (Турция)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033907--man-city-vs-sporting-cp/
Хосеп Гвардиола
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
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