Гвардьола продемонстрировал часы за 750 тысяч евро

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола продемонстрировал свои часы на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает As. Часы стоят порядка 750 тысяч евро.

После 2 туров «Манчестер Сити» имеет в своем активе 6 очков. У загребского «Динамо» и «Шахтера», расположившихся на 2-3 местах, по 3 балла. У «Аталанты» очков нет.

Neat € 750,000 watch Guardiola was sporting at his press conference: https://t.co/HTFlcZTq6v pic.twitter.com/8JGCPdFc7m — AS English (@English_AS) October 22, 2019

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