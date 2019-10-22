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Гвардьола продемонстрировал часы за 750 тысяч евро

20:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола продемонстрировал свои часы на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой», сообщает As. Часы стоят порядка 750 тысяч евро.

После 2 туров «Манчестер Сити» имеет в своем активе 6 очков. У загребского «Динамо» и «Шахтера», расположившихся на 2-3 местах, по 3 балла. У «Аталанты» очков нет.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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