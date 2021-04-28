Гвардьола повторил рекорд Моуринью по количеству полуфиналов Лиги чемпионов

В рамках первого матча на стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимает «Манчестер Сити».

Для главного тренера английской команды Хосепа Гвардьолы это полуфинальное противостояние стало восьмым в карьере.

Испанский тренер повторил достижение Жозе Моуринью, наряду с которым лидирует в мире по данному показателю.