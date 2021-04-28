Гвардьола повторил рекорд Моуринью по количеству полуфиналов Лиги чемпионов
22:58
В рамках первого матча на стадии полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле принимает «Манчестер Сити».
Для главного тренера английской команды Хосепа Гвардьолы это полуфинальное противостояние стало восьмым в карьере.
Испанский тренер повторил достижение Жозе Моуринью, наряду с которым лидирует в мире по данному показателю.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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