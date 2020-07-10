Гвардьола подтвердил, что Агуэро не сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола потвердил, что форвард Серхио Агуэро не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы колена, сообщает BBC Sport. Игра должна пройти 7 августа.

22 июня Аргентинец получил повреждение в матче 30-го тура АПЛ против «Бернли» (5:0). Спустя два дня нападающий перенес операцию в Испании.

В сезоне-2019/20 32-летний Агуэро провел 32 матча за «горожан», забил 23 гола и сделал три результативные передачи.

Первая встреча в ЛЧ между «Реалом» и «Ман Сити» завершилась со счетом 2:1 в пользу английской команды.