Гвардьола оценил выступление «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола после разгромной победы над «Марселем» в 6-м туре Лиги чемпионов (3:0) отметил, что доволен своими игроками. Также он рад, как его команда в целом сыграла на групповой стадии, заняв первое место.

— Мы не играли за очки, но отнеслись к этому матчу серьезно, — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардьолу. — Это было хорошее выступление. Шестнадцать очков, всего одна ничья — это был действительно хороший групповой турнир. «Марсель» близок к первой строчке в чемпионате Франции, поэтому мы должны были проявить себя как можно лучше. Играли очень хорошо. Я очень доволен игроками.