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Гвардьола ни разу за четыре сезона не вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

00:29
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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«Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов уступил «Лиону» (1:3). Таким образом, горожане за четыре сезона под руководством Хосепа Гвардьолы ни разу не смогли пробиться в полуфинал турнира.

В розыгрыше-2016/17 «Сити» на стадии 1/8 выбил «Монако» (5:3, 1:3), а в последующих сезонах англичане также вылетали в четвертьфинале от соотечественников — «Ливерпуля» (0:3, 1:2) и «Тоттенхэма» (0:1, 4:3).

Любопытно, что в предыдущих клубах, «Барселоне» и «Баварии», испанский специалист непременно доходил до стадии 1/2 финала. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Хосепа Гвардьолы в Лиге чемпионов

Сезон

Команда

И

В

Н

П

Достигнутая стадия

2008/09

Барселона

13

7

5

1

Финал (победа)

2009/10

Барселона

12

6

4

2

1/2 финала

2010/11

Барселона

13

9

3

1

Финал (победа)

2011/12

Барселона

12

8

3

1

1/2 финала

2013/14

Бавария

12

7

2

3

1/2 финала

2014/15

Бавария

12

8

1

3

1/2 финала

2015/16

Бавария

12

8

2

2

1/2 финала

2016/17

Манчестер Сити

8

3

3

2

1/8 финала

2017/18

Манчестер Сити

10

6

0

4

1/4 финала

2018/19

Манчестер Сити

10

7

1

2

1/4 финала

2019/20

Манчестер Сити

9

6

2

1

1/4 финала
Манчестер Сити — Лион

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