Гвардьола ни разу за четыре сезона не вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов уступил «Лиону» (1:3). Таким образом, горожане за четыре сезона под руководством Хосепа Гвардьолы ни разу не смогли пробиться в полуфинал турнира.

В розыгрыше-2016/17 «Сити» на стадии 1/8 выбил «Монако» (5:3, 1:3), а в последующих сезонах англичане также вылетали в четвертьфинале от соотечественников — «Ливерпуля» (0:3, 1:2) и «Тоттенхэма» (0:1, 4:3).

Любопытно, что в предыдущих клубах, «Барселоне» и «Баварии», испанский специалист непременно доходил до стадии 1/2 финала. (Денис Аль-Юсифи)

Команды Хосепа Гвардьолы в Лиге чемпионов