Гвардьола ни разу за четыре сезона не вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов
«Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов уступил «Лиону» (1:3). Таким образом, горожане за четыре сезона под руководством Хосепа Гвардьолы ни разу не смогли пробиться в полуфинал турнира.
В розыгрыше-2016/17 «Сити» на стадии 1/8 выбил «Монако» (5:3, 1:3), а в последующих сезонах англичане также вылетали в четвертьфинале от соотечественников — «Ливерпуля» (0:3, 1:2) и «Тоттенхэма» (0:1, 4:3).
Любопытно, что в предыдущих клубах, «Барселоне» и «Баварии», испанский специалист непременно доходил до стадии 1/2 финала. (Денис Аль-Юсифи)
Команды Хосепа Гвардьолы в Лиге чемпионов
|
Сезон
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
Достигнутая стадия
|
2008/09
|
Барселона
|
13
|
7
|
5
|
1
|
Финал (победа)
|
2009/10
|
Барселона
|
12
|
6
|
4
|
2
|
1/2 финала
|
2010/11
|
Барселона
|
13
|
9
|
3
|
1
|
Финал (победа)
|
2011/12
|
Барселона
|
12
|
8
|
3
|
1
|
1/2 финала
|
2013/14
|
Бавария
|
12
|
7
|
2
|
3
|
1/2 финала
|
2014/15
|
Бавария
|
12
|
8
|
1
|
3
|
1/2 финала
|
2015/16
|
Бавария
|
12
|
8
|
2
|
2
|
1/2 финала
|
2016/17
|
Манчестер Сити
|
8
|
3
|
3
|
2
|
1/8 финала
|
2017/18
|
Манчестер Сити
|
10
|
6
|
0
|
4
|
1/4 финала
|
2018/19
|
Манчестер Сити
|
10
|
7
|
1
|
2
|
1/4 финала
|
2019/20
|
Манчестер Сити
|
9
|
6
|
2
|
1
|
1/4 финала