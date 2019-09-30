Гвардьола не собирается убиваться, если «Манчестер Сити» не выиграет Лигу чемпионов. И вот почему

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардьола отметил, что болельщиков клуба победа в АПЛ приоритетнее, чем в Лиге чемпионов.

— Я хочу выиграть Лигу чемпионов, но если этого не произодет, моя жизнь не изменится, я не стану убиваться, — приводит журналист Саймон Стоун слова Гвардьолы в Twitter. — Я знаю, что для болельщиков АПЛ важнее всего. Они в первую очередь хотят именно завоевания третьего титула чемпионов Англии, а уже потом впервые выиграть Лигу чемпионов.

Однако наш клуб не был на таком уровне раньше, другое дело — «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», которые привыкли играть на этом уровне.

Ближайший матч в Лиге чемпионов «МанСити» проведет против «Динамо» из Загреба 1 октября в 22.00 по московскому времени.

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