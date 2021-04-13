Гвардьола надеется навязать «Боруссии» свои условия в ответном матче 1/4 финала ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола поделился ожиданиями от ответного матча против дортмундской «Боруссии» в 1/4 финала Лиги чемпионов (2:1 – первый матч).

«Нам нужно постараться воплотить в жизнь свой план на игру. Не так важно, что было в первом матче, ведь впереди ответный поединок. Наша задача - отправиться в Дортмунд и сделать все возможное, чтобы хозяева поняли: мы не собираемся оборонять фору, добытую в первом матче. Мы хотим навязать оппоненту свои условия и снова выиграть.

Мы стали первыми, кто обеспечил себе участие в Лиге чемпионов-2021/22. Следовательно, примем участие в турнире в 11-й раз кряду. Никому из представителей премьер-лиги ранее такое не удавалось. Это прекрасно! Но мы понимаем, что никто нам ничего не отдаст просто так. Мы сами должны работать ради своих успехов», - цитирует Гвардьолу официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча четвертьфинала Лиги чемпионов состоится завтра, 14 апреля, в Дортмунде. Начало – в 22:00 по московскому времени.