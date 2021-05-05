Гвардьола чаще всего обыгрывал команды Покеттино
05:52
«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0). Как сообщает пресс-служба УЕФА, эта победа стала для главного тренера английского клуба Хосепа Гвардьолы 12-й над командами, которые тренирует Маурисио Покеттино. За свою карьеру испанец не обыгрывал никого чаще.
Напомним, ранее Покеттино работал главным тренером «Тоттенхэма».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов сезон 2020/21: 1/2 финала — пары ПСЖ — Манчестер Сити и Реал — Челси — расписание и результаты матчей плей-офф — новости и обзоры
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