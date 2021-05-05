Гвардьола чаще всего обыгрывал команды Покеттино

«Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:0). Как сообщает пресс-служба УЕФА, эта победа стала для главного тренера английского клуба Хосепа Гвардьолы 12-й над командами, которые тренирует Маурисио Покеттино. За свою карьеру испанец не обыгрывал никого чаще.

Напомним, ранее Покеттино работал главным тренером «Тоттенхэма».