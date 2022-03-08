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Гвардиола: «Со «Спортингом» готовы сыграть только 14 игроков основы. Придется использовать футболистов из дубля»

Гвардиола заявил о проблемах с составом у «Манчестер Сити» перед ответной игрой Лиги чемпионов со «Спортингом»
Иван Торопцев
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах команды с составом перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».

«У нас не так много игроков — доступны лишь 14 человек. У нас есть несколько проблем — дисквалификация Уокера, не может играть Канселу. Конечно, в первом матче мы достигли отличного результата, но футбол непредсказуем и в нашей паре еще ничего не решено.

Сейчас у нас только 3 защитника, придется адаптироваться и использовать футболистов из дубля. Нужно посмотреть на всех на тренировках и посмотреть, что мы можем сделать. Натан Аке должен вернуться в строй в ближайшие дни, но будет слишком рискованно выпускать его на поле завтра. Рубен Диаш выбыл на длительное время, нам нельзя рисковать еще одним защитником.

Я знаю, что у нас будет 5 дней перед матчем с «Кристал Пэлас», это возможность восстановиться, но врачи сказали, что Натану лучше не выходить на поле завтра», — приводит пресс-служба «горожан» слова Гвардиолы.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг» состоится завтра, 9 марта в Манчестере (Англия). Начало — в 23.00 (мск). В первом матче «Манчестер Сити» одержал победу со счетом 5:0.

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