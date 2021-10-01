Гвардиола заявил, что не удивлен поражениям «Барселоны» и «Реала» в Лиге чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил результаты «Реала» и «Барселоны» в Лиге чемпионов.
«В этом сезоне испанские клубы странно выступают, но результаты Лиги чемпионов меня давно не удивляют. Я в этом турнире участвую 12 лет и чувствую подъем уровня. Каждая игра может быть непредсказуемой» — цитирует Гвардиолу Sport.es.
Ранее во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» проиграл молдавскому «Шерифу» (2:1), а «Барселона» разгромно проиграла «Бенфике» (3:0).
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