Гвардиола заявил, что не обижается на «Реал» за бойкот церемонии «Золотого мяча»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отметил, что не обиделся на «Реал» из-за бойкота церемонии «Золотого мяча».

«Абсолютно нет. Винисиус тоже провел выдающийся год [как и Родри]. Он его заслуживал. Это как случаи в прошлом, когда за него боролись Месси и Роналду. Тема закрыта.

Я рад за Родри и не тратил свое время на размышления [о бойкоте]», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Хавбек «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча», обойдя на 41 балл форварда мадридцев Винисиуса. Церемония награждения состоялась 28 октября в Париже. Игроки и представители «Реала» не появились на мероприятии из-за невручения награды Винисиусу.

«Реал» и «Манчестер Сити» сыграют в стыковом матче Лиги чемпионов. Матч пройдет 11 февраля.