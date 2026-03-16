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16 марта, 16:43

Гвардиола — об ответной игре с «Реалом» в Лиге чемпионов: «Нам нужно провести идеальный матч»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий ответный матч против «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра пройдет в Манчестере во вторник, 17 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Первый матч завершился крупной победой «Реала» — 3:0.

«Нам нужно провести идеальный матч? Да, определенно. Но мы не собираемся удивлять «Реал». Дело в игроках, которые должны занять идеальные позиции. В первом матче мы играли с четырьями или пятью нападающими, но не забили ни разу. Иногда можно играть с двумя ложными девятками и забить пять голов. Идея в том, чтобы попробовать. Если мы будем действовать хладнокровно и хорошо обороняться, то всегда будем в игре.

Мне легко сказать, что нам нужно забить три гола в первые 20 минут, но на деле все совсем не так просто. Мы должны быть последовательными. Завтра обсудим, что нужно делать. Результат первого матча не самый лучший», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

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Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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