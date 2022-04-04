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Сегодня, 17:47

Гвардиола высказался о стиле игры «Атлетико»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, не считает ли он стиль «Атлетико» ужасным.

5 апреля «Ман Сити» сыграет с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Я ни секунды не потрачу на этот глупый спор. Каждый пытается победить. Если они выигрывают, то они правы. Если побеждаем мы, то правы мы. Разницу делают игроки.

Нам тоже приходится так играть и защищать добытый результат. Это часть футбола. Я не стану осуждать их стиль, а проведу анализ, чтобы понять, как добыть хороший результат перед игрой в Мадриде. Я никогда не осуждаю соперников и то, что они делают", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Атлетико» начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11679/12582239/pep-guardiola-debate-over-atletico-madrid-style-stupid-i-never-judge-opponents
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