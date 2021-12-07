Гвардиола: «То, что все четыре английских клуба вышли в плей-офф Лиги чепионов — это большой успех»
Гвардиола высказался о доминировании английских клубов в европейском футболе
11:38
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом» высказался о доминировании английских клубов в европейском футболе.
«Испания доминировала в европейском футболе десятилетие, — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА. — Здесь мы пока говорим о двух-трех годах. Посмотрим, сможет ли Англия повторить достижения «Реала», «Валенсии», «Барселоны» и «Атлетико». Но то, что все четыре английских клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов — это большой успех».
Встреча «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» состоится 7 декабря в Германии. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.
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