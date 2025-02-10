Гвардиола — о предстоящей игре с «Реалом»: «Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о попадании команды на «Реал» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Мы сыграли не совсем хорошо, поэтому мы абсолютно по делу находимся там, где мы сейчас. Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов. Когда ты финишируешь 22-м из 24 команд, ты не можешь просить никаких поблажек. Мы не набрали достаточно очков, чтобы даже приблизиться к топ-8. Мы получили то, что заслужили. У нашей команды есть что-то особенное. Надеюсь, завтра мы сможем показать это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Игра «Манчестер Сити» с «Реалом» пройдет 11 февраля. Матч запланирован на 23:00 мск.