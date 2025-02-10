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10 февраля 2025, 19:09

Гвардиола — о предстоящей игре с «Реалом»: «Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов»

Сергей Ярошенко

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о попадании команды на «Реал» в стыковом раунде Лиги чемпионов.

«Мы сыграли не совсем хорошо, поэтому мы абсолютно по делу находимся там, где мы сейчас. Жребий есть жребий, мы принимаем этот вызов. Когда ты финишируешь 22-м из 24 команд, ты не можешь просить никаких поблажек. Мы не набрали достаточно очков, чтобы даже приблизиться к топ-8. Мы получили то, что заслужили. У нашей команды есть что-то особенное. Надеюсь, завтра мы сможем показать это», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Жереми Доку (справа) против Даниэля Карвахаля в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo; и &laquo;Манчестер Сити&raquo;.«Сити» опять сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов! Уже четвертый сезон подряд

Игра «Манчестер Сити» с «Реалом» пройдет 11 февраля. Матч запланирован на 23:00 мск.

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Хосеп Гвардиола
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