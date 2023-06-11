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Гвардиола: «Реал», будь осторожен. «Ман Сити» в 13 титулах ЛЧ от вас, но мы уже в пути»

Сергей Разин
корреспондент
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Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал первую победу команды в Лиге чемпионов.

«Будь осторожен, «Реал», мы в 13 титулах от вас, но мы идем за тобой. Мы уже в пути! Если вы немного проспите, мы поймаем вас», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Лигу чемпионов. Команда также сделала требл — АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ. На счету «Реала» 14 побед в Лиге чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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