Гвардиола рассказал, что Холанн не сыграл в матче с «Реалом» из-за травмы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему форвард Эрлинг Холанн не сыграл в ответном стыковом матче Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3).

«Эрлинг пытался тренироваться, но он получил травму в матче с «Ньюкаслом». Судя по сделанным снимкам, с ним все в порядке, однако ему было больно ходить и спускаться по лестнице. Перед матчем он сказал мне, что плохо себя чувствует и не готов играть с «Реалом», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Холанн покинул поле на 88-й минуте матча 25-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» из-за травмы колена.

24-летний нападающий в текущем сезоне провел 35 матчей во всех турнирах, забив 27 голов и отдав 3 результативные передачи.