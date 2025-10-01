Гвардиола — о матче с «Монако»: «Надеюсь, сможем считать их намерения на поле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч против «Монако» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В «Монако» всегда любили молодых игроков. У них богатая история, хорошая команда, много хороших игроков. Они отлично играют в пас, действуют очень агрессивно. Надеюсь, мы сможем хорошо считать их намерения на поле», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Матч между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 1 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

