Сегодня, 16:21

Гвардиола — о матче с «Монако»: «Надеюсь, сможем считать их намерения на поле»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий матч против «Монако» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«В «Монако» всегда любили молодых игроков. У них богатая история, хорошая команда, много хороших игроков. Они отлично играют в пас, действуют очень агрессивно. Надеюсь, мы сможем хорошо считать их намерения на поле», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Матч между «Монако» и «Манчестер Сити» состоится в среду, 1 октября. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов 1 октября.

