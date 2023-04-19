Гвардиола — о встрече с «Баварией»: «Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, с какими мыслыми выйдет команда на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы играем не против их достижений, но, конечно, то, чего они имеет особое значение. Приятно играть с такими соперниками, приятно быть здесь и пытаться добиться невероятного достижения — снова выйти в полуфинал.

Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», — цитирует Гвардиолу BBC.