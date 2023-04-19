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Гвардиола — о встрече с «Баварией»: «Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, с какими мыслыми выйдет команда на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией».

«Мы играем не против их достижений, но, конечно, то, чего они имеет особое значение. Приятно играть с такими соперниками, приятно быть здесь и пытаться добиться невероятного достижения — снова выйти в полуфинал.

Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», — цитирует Гвардиолу BBC.

Ответный четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет в Мюнхене сегодня, 19 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой английского клуба (3:0).

 

 

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