Гвардиола — о встрече с «Баварией»: «Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, с какими мыслыми выйдет команда на ответный матч Лиги чемпионов с «Баварией».
«Мы играем не против их достижений, но, конечно, то, чего они имеет особое значение. Приятно играть с такими соперниками, приятно быть здесь и пытаться добиться невероятного достижения — снова выйти в полуфинал.
Нам не нужно защищаться весь матч — мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», — цитирует Гвардиолу BBC.
Ответный четвертьфинальный матч между «Баварией» и «Манчестер Сити» пройдет в Мюнхене сегодня, 19 апреля, и начнется в 22.00 по московскому времени. Первая игра завершилась победой английского клуба (3:0).
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