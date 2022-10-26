Гвардиола — о ничьей с «Боруссией»: «В Лиге чемпионов все могут решить мелочи»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Боруссией» (0:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Во втором тайме мы играли гораздо лучше. В первой половине мы потеряли несколько мячей и позволили сопернику провести несколько опасных контратак. Мы потратили много сил в субботу, поэтому сегодня пришлось непросто, но нам все же удалось стать первыми в группе.

Мы не забили 24 или 25 пенальти с тех пор, как я возглавил команду — это слишком много. Мы должны прибавлять в этом компоненте. В Лиге чемпионов все могут решить мелочи, поэтому мы не можем позволить себе столь частые промахи», — цитирует пресс-служба УЕФА Гвардиолу.

После пяти туров «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице группы G, набрав 11 очков. «Боруссия» располагается на 2-й строчке с 8 очками.