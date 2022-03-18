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18 марта, 23:55

Гвардиола поделился ожиданиями от матча с «Атлетико» в 1/4 финала Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Они вышли из очень тяжелой группы, где были «Ливерпуль», «Порту» и «Милан». Они играли лучше «Манчестер Юнайтед» все 180 минут, в Мадриде они вообще были невероятны, особенно в первом тайме.

Их главная особенность — они способны игнорировать то, как играешь ты. Они всегда делают свое дело. Ты пытаешься навязать им свою игру, но это тяжело. Все футболисты команды знают, кто ими руководит. Симеоне не уволят, потому что, даже если что-то не работает как надо, никто другой не справится с этой командой», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Победитель пары «Манчестер Сити» — «Атлетико» сыграет с победителем пары «Челси» — «Реал». Первый четвертьфинальный матч пройдет 5 апреля.

Источник: https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-guardiola-news-recap-23428798

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