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Сегодня, 17:15

Гвардиола объяснил слова о желании сделать себе больно после расцарапанного лица во время матча с «Фейеноордом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснился за слова, сказанные на пресс-конференции после ничьей с «Фейеноордом» (3:3) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Горожане» упустили победу со счета 3:0. В ходе матча испанский тренер расцарапал себе лицо и голову. Когда ему задали об этом вопрос на пресс-конференции, Гвардиола пошутил, что «хотел сделать себе больно».

«Вчера вечером в конце пресс-конференции меня застали врасплох, задав вопрос о царапине на моем лице. Я объяснил, что причиной ее появления стал острый ноготь. Мой ответ никоим образом не был направлен на то, чтобы высмеять серьезность проблемы самовредительства. Я знаю, что многие люди ежедневно сталкиваются с проблемами психического здоровья», — написал Гвардиола в соцсетях.

Английская команда не может выиграть во всех турнирах с 26 октября: 5 поражений подряд и ничья.

«Манчестер Сити» с 8 очками занимает 15-е место в таблице Лиги чемпионов. «Фейеноорд» (7 очков) идет 20-м.

«Хотел сделать себе больно». Гвардиола расцарапал лысину и нос после ничьей с «Фейеноордом»

Хосеп Гвардиола
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Фейеноорд
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