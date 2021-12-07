Гвардиола о матче с «Лейпцигом»: «Мы обеспокоены, потому что ситуация с коронавирусом в Германии не так хороша»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о том, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» пройдет без зрителей.

«Мы обеспокоены, потому что ситуация с коронавирусом в Германии не так хороша, — приводит слова Гвардиолы ESPN. — Проблема не решена. Нужно носить маски и проявлять осторожность. Было бы лучше сыграть при полных трибунах, но если власти решают проводить игру за закрытыми дверями, то только потому, что пускать зрителей опасно».

Встреча «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» состоится 7 декабря в Германии. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.