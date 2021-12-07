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Гвардиола о матче с «Лейпцигом»: «Мы обеспокоены, потому что ситуация с коронавирусом в Германии не так хороша»

Гвардиола высказался о том, что матч с «Лейпцигом» пройдет при пустых трибунах
15:25
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о том, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» пройдет без зрителей.

«Мы обеспокоены, потому что ситуация с коронавирусом в Германии не так хороша, — приводит слова Гвардиолы ESPN. — Проблема не решена. Нужно носить маски и проявлять осторожность. Было бы лучше сыграть при полных трибунах, но если власти решают проводить игру за закрытыми дверями, то только потому, что пускать зрителей опасно».

Встреча «Манчестер Сити» с «Лейпцигом» состоится 7 декабря в Германии. Игра начнется в 20.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа A
07 дек, 20:45. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
Манчестер Сити

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/soccer/manchester-city-engman_city/story/4540989/man-citys-pep-guardiola-kevin-de-bruyne-has-fight-on-his-hands-to-win-back-place-in-squad

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Карен Саркисян все материалы автора
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